Навальный подал новый иск к колонии во Владимире

Алексей Навальный подал второй иск к колонии №3 во Владимире, в больнице которой он проходил лечение после голодовки, сообщает РИА Новости.

В Октябрьском районном суде Владимира рассказали, что, как и в первом иске, претензии оппозиционера связаны с правилами проноса техники адвокатами на свидания, изменились только периоды. Заседание назначено на 30 июля.

Ранее Навальный уже обращался в суд с иском к исправительной колонии №3 во Владимире. По мнению политика, сотрудники ИК незаконно запрещали стороне защиты пользоваться личной техникой при посещениях. Октябрьский районный суда Владимира отказал в удовлетворении иска, апелляция была подана 22 июля.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны, сообщает RT.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.