Навальный обжалует свой арест

Защита Алексея Навального подаст в Московский городской суд апелляционную жалобу на решение об его административном аресте из-за призывов к участию в несогласованном публичном мероприятии.

Ранее Симоновский суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста.

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину, передает «Интерфакс».

43-летний Алексей Навальный — российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.

