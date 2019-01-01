Навальный обжалует свой арест
Защита Алексея Навального подаст в Московский городской суд апелляционную жалобу на решение об его административном аресте из-за призывов к участию в несогласованном публичном мероприятии.
Ранее Симоновский суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста.
В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину, передает «Интерфакс».
43-летний Алексей Навальный — российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.
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