Навального обвинили в торговле заказными расследованиями за биткоины
Алексей Навальный получал крупные суммы в биткоинах перед публикацией расследований ФБК. Как отмечает RT, этот факт ставит под сомнение итоги многих из них. Источник подчёркивает, что сбор Навальным пожертвований на свою «президентскую кампанию» в биткоинах позволяет скрыть информацию о деталях и характере траншей, их источниках, а также предоставить большую свободу в расходовании собранных средств.
В частности, RT сообщает, что анализ более полутора тысяч транзакций на счёте, открытом главой штаба Навального Леонидом Волковым, показал, что 94% всех переводов приходятся на крупные суммы – в десятки тысяч долларов. Причём часто они делались из одних и тех же источников. И лишь 6% - это незначительные транши в 10—15 долларов, которые, действительно, похожие на частные переводы.
Судя по датам платежей и времени выхода расследований, между ними существует связь: крупные транши и знаковые публикации совпадали по времени. Так, расследования ФБК в отношении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, журналиста Сергея Брилёва, главы ПФР Антона Дроздова, а также министра культуры Владимира Мединского выходили практически одновременно с перечислением на биткоин-счёт значительных сумм.
В мае НСН писала, что начальник штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сообщил о своем задержании в Москве. В Twitter он рассказал, что полицейские остановили такси, в котором он ехал, и доставили в Даниловский ОВД. Волков написал, что задержан по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Он напомнил, что несогласованная акция прошла 9 сентября 2018 года. Митингующие выступили тогда против пенсионных изменений.
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