Навального и Соболь обвинили в присвоении темы спасения измайловского вернисажа

Лидер общественного движения «Наше Измайлово» Николай Табашников обвинил Алексея Навального и Любовь Соболь в том, что они несправедливо присвоили себе победу горожан в вопросе сохранения измайловского вернисажа. По словам Табашникова, в реальности Соболь не занималась борьбой против сноса вернисажа, а только выпустила видеоролик на Youtube тогда, когда вопрос был фактически решен.

«Снимая репортаж тогда, когда уже все выступили против сноса, когда уже собрали 14 тысяч подписей. И после этого рассказывать о том, что вот, посмотрите, как все хорошо получилось. А ведь мы подписи собирали еще 27 апреля на Вернисаже. Но ни Любу, ни Лешу там не видели. И репортажей на Навальный LIVE тоже не было», - написал Табашников на своей странице в Facebook.

Напомним, что проект строительства жилкомплекса в районе Сиреневого бульвара, владение 4 вызвал возражения в связи с предполагаемым сносом измайловского вернисажа для строительства дороги. В защиту вернисажа выступило движение «Наше Измайлово» и его лидер, главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников. Табашников принял участие в организации акции против сноса объекта и направил обращение к городским властям с просьбой пересмотреть проект.

