Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит Экспертный совет при правительстве

Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов может возглавить Экспертный совет при правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что предложение Кузьминову направил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кузьминов был ректором ВШЭ с 1992 года, однако ранее в этом году он принял решение перейти на должность научного руководителя университета.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:ВШЭМихаил МишустинПравительство
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