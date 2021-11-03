Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит Экспертный совет при правительстве
3 ноября 202111:15
Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов может возглавить Экспертный совет при правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что предложение Кузьминову направил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кузьминов был ректором ВШЭ с 1992 года, однако ранее в этом году он принял решение перейти на должность научного руководителя университета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru