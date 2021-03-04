Экономист рассказал, как спасти россиян от подорожания яиц и курятины

Дефицит и рост цен на инкубационные яйца может вынудить предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить выпуск продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сейчас в России инкубационное яйцо продается дороже 30 рублей за штуку, в то время как в сентябре прошлого года оно стоило 16–17 рублей. Для ряда птицефабрик новые цены слишком высоки.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, что помочь быстро решить проблему могло бы выделение правительством субсидии производителям.

«Эта проблема – она не сельскохозяйственная. Это – общая политика, общая экономика страны. Способ решения этой проблемы – сделать то, что просят производители. Принять за данность нынешний курс рубля, нынешние экспортные и импортные цены, и выделить производителям, в частности, птицеводам, дополнительные субсидии на покрытие расходов, связанных с увеличением стоимости кормов. Такая практика уже была. Из-за быстрого роста цен на корма государство выделяло 20-30 миллиардов рублей птицеводам и свиноводам. Может быть, надо рассматривать и этот вариант, потому что все остальные – не быстрые», - отметил собеседник НСН.

При этом прогнозировать, насколько подорожает куриное мясо, невозможно.

«Это зависит от того, что будет с мировыми ценами на зерно. Вроде бы, есть тенденция к тому, что пик пройден, и цены на мировом рынке падают. Соответственно, корма могут внутри подешеветь. И тогда процесс остановится. Если правительство решит помочь птицеводам и свиноводам, выдать субсидии на приобретение кормов, то эта мера также может повлиять на то, чтобы остановить (рост цен – прим. НСН). Это реальные и понятные меры», - подчеркнул доктор экономических наук.

Справиться с социальными последствиями, которые может повлечь за собой рост цен или дефицит считающегося довольно дешевым куриного мяса, можно с помощью продовольственных талонов, уверен эксперт.

«Для того, чтобы социальные последствия не были столь негативными, нужна простая мера, которая обсуждается в стране уже много лет, и которая применяется в мире: признать, что часть населения получает доходы, которых не хватает на нормальное питание. С учётом всех расходов – коммунальных, других – их не хватает. И этих людей, эти семьи надо выделить, знать каждую семью, которая находится в тяжелом положении, и выдать им продовольственные талоны или любые средства на покупку продовольствия. Для людей со средними и высокими доходами это подорожание неприятное, но это не критическая ситуация. А у бедных – критическая. Поэтому это надо делать. Мы говорим об этом, проводим эксперименты в разных регионах, но воз и ныне там», - подытожил Узун.

Добавим, ранее гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, что сейчас на импорт приходится 15–20% всего используемого в России инкубационного яйца. Общий объем рынка в 2020 году — около 700 млн штук.

