Националиста Поткина объявили в международный розыск

Один из бывших лидеров движения националистов в России Александра Поткин (Белов), включённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации преступных доходов. Замоскворецкий районный суд российской столицы принял решение о его заочном аресте.

Согласно материалам дела, Поткин был задействован в схеме по легализации имущества, связанного с бывшем владельцем БТА-банка из Казахстана Мухтаром Аблязовым. Среди прочего следствие заинтересовали участки земли в Московской области.