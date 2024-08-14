Националиста Поткина объявили в международный розыск
Один из бывших лидеров движения националистов в России Александра Поткин (Белов), включённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации преступных доходов. Замоскворецкий районный суд российской столицы принял решение о его заочном аресте.
Согласно материалам дела, Поткин был задействован в схеме по легализации имущества, связанного с бывшем владельцем БТА-банка из Казахстана Мухтаром Аблязовым. Среди прочего следствие заинтересовали участки земли в Московской области.
В августе 2016 года Александр Поткин был приговорен судом к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, также был удовлетворен иск БТА-банка на сумму почти 5 миллиардов рублей. В сентябре 2015 года ему предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества, которое намеревалось свергнуть режим Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Срок по данному делу был сокращен до 3,5 лет и истёк в апреле 2018 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня местонахождение Поткина официально неизвестно. По данным следствия, в 2022 году он перебрался в Турцию через Минск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru