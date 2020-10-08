Националиста Дацика разрешили освободить по УДО

Ходатайство националиста Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении удовлетворено, сообщается на сайте Тосненского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года Сланцевский суд приговорил Дацика к году колонии за попытку незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Тогда же его адвокат подал ходатайство об УДО. Решение Тосненского городского суда вступит в силу если не будет обжаловано в десятидневный срок.

На счету участника боёв без правил в супертяжелом весе Дацика множество судимостей. В 2007 году по делу о серии разбоев он был признан невменяемым, назначено психиатрическое лечение. Спустя три года Дацика перевели в психиатрическую больницу в Ленобласти, откуда сбежал в Норвегию. После экстрадиции суд назначил ему ещё пять лет заключения. В 2016 году вышедший на свободу Дацик вернулся в родные Сланцы.

19 марта 2018 года Василеостровский районный суд приговорил Вячеслава Дацика к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за погромы в притонах. Через год приговор смягчили, и он был отпущен на свободу, сообщает «Интерфакс».

