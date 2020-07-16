Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на портале «Наш город»

Администраторы портала «Наш город» усовершенствовали его функционал и расширили его возможности, упростили механику отправки обращений. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на замглавы города Наталью Сергунину.

Чтобы отправить сообщение о проблеме, можно выбрать точку на карте столицы, где обнаружено нарушение, воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метрополитена. Затем отобразится список проблемных тем: можно выбрать одну из них или воспользоваться строкой поиска по ключевым словам. Если нужно темы нет, её можно вписать самостоятельно.

Пользователи портала «Наш город» также могут сообщить об отсутствии объекта на портале или о некорректной информации о нем, рассказала Сергунина. Новые данные будут внесены после проверки.

За обращениями граждан на портале следят органы исполнительной власти. На решение вопроса отводится максимум восемь рабочих дней.

