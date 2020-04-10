Наталья Сергунина рассказала о запуске проекта «Онлай.Библиогород»

Бесплатный контент библиотек и культурных центров представили на портале «Онлайн. Библиогород». Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что на сайте собрана обширная подборка книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров. Там, по словам Сергуниной, есть и разделы с видеозаписями и прямыми трансляциями. В них можно посмотреть лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры.

Отмечается, что у московских библиотек есть свой портал, который называется «Библиогород». На нем представлена вся необходимая информация о каждой столичной читальне: адрес, график работы, перечень услуг, афиша офлайн-мероприятий. Несмотря на то, что из-за действующего режима самоизоляции культурные учреждения закрыты для посещения, но они продолжают работать в сети. Сотрудники готовят различные программы для интернет-пользователей. Именно поэтому и было решено создать проект «Онлайн. Библиогород», пишет АГН Москва.

На сайте есть удобное меню, в котором можно выбрать один из четырех интересующих разделов: «Электронные ресурсы», «Книжные рекомендации», «Видеозаписи», «Онлайн-активности».

Ранее НСН писала, что стартовавшие в конце марта онлайн-программы ВДНХ собрали уже более 1,5 миллиона зрителей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции смотрели не только жители столицы, но и зрители из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани, из других стран — Казахстана, Армении, Германии, США.

Большой популярностью на страницах ВДНХ в соцсетях пользуются онлайн-экскурсии и мастер-классы. Самыми просматриваемыми стали видеоэкскурсия по музею ВДНХ, мастер-класс по исторической каллиграфии центра славянской письменности «Слово», экскурсия «Время первых» от центра «Космонавтика и авиация». Также прошла серия кулинарных мастер-классов #РецептыВДНХ и онлайн-программа «Энциклопедия Мирового океана» от «Москвариума».

