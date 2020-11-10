Сергунина рассказала о присуждении Москве международной премии в области городского развития

Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP) за «высокие заслуги в области городского развития». Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Речь идет о проекте «Цифровой двойник» – интерактивной модели Москвы со зданиями и инженерными системами. Модель позволяет совершать детальный анализ и планировать развития города, пояснила Сергунина.

Заммэра добавила, что в основе интерактивного проекта лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам столичных улиц. Это помогает принимать решения при прогнозировании строительства новых сооружений – к каждому зданию, занесенному в программу, добавлены подробные характеристики.

ISOCARP объединяет экспертов в области городского проектирования более чем из 85 стран. Организация признана ООН и активно сотрудничает с ЮНЕСКО.

Москва не впервые получает престижную международную премию. В 2018 году ISOCARP вручила столице награду за изменение облика московских улиц.



