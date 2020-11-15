Наталья Сергунина рассказала о музейном онлайн-проекте на платформе #Москвастобой

Таким образом власти Москвы отреагировали на просьбу представителей московских музеев поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах. Об этом шла речь на онлайн-встрече с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной.

«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в департамент культуры и комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — сказала Сергунина.

В онлайн-встрече приняли участие директор «Мультимедиа-арт-музея» Ольга Свиблова, директор Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие.

#Москвастобой — онлайн-проект столичного комитета по туризму, который начал работу в марте 2020 года. На сайте размещены лекции, театральные постановки, проходят литературные чтения, онлайн-экскурсии, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступно более 600 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. Для иностранных пользователей есть англоязычная версия проекта — #Moscowwithyou.

