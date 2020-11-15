Наталья Сергунина рассказала о музейном онлайн-проекте на платформе #Москвастобой
С 18 ноября на медиаплатформе #Москвастобой начнется трансляция познавательных онлайн-туров по столичным музеям. Их проведут профессиональные гиды, которые познакомят всех желающих с временными выставками и постоянными экспозициями. Чтобы стать участником виртуальной экскурсии, предварительная регистрация не нужна.
Таким образом власти Москвы отреагировали на просьбу представителей московских музеев поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах. Об этом шла речь на онлайн-встрече с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной.
«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в департамент культуры и комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — сказала Сергунина.
В онлайн-встрече приняли участие директор «Мультимедиа-арт-музея» Ольга Свиблова, директор Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие.
#Москвастобой — онлайн-проект столичного комитета по туризму, который начал работу в марте 2020 года. На сайте размещены лекции, театральные постановки, проходят литературные чтения, онлайн-экскурсии, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступно более 600 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. Для иностранных пользователей есть англоязычная версия проекта — #Moscowwithyou.
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