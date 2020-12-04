Наталья Сергунина рассказала о достижениях учеников детских технопарков Москвы

Посетители детских технопарков Москвы стали победителями крупных международных и всероссийских конкурсов, которые состоялись осенью 2020 года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что рада высокому уровню подготовки, которые показывают молодые ученики и подчеркнула, что выпускники технопарков выигрывают не только местные, но и международные соревнования.

Всего в Москве действует 18 детских технопарков, которые работают при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития в Москве. Ежегодно в них обучаются более 150 тысяч учеников школ.

