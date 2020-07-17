Наталья Сергунина: Москва претендует сразу на три награды европейского этапа премии World Travel Awards

Москва представлена в трех номинация самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards. Среди них — «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе» и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе». Кроме того, в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» выступает Комитет по туризму города Москвы.

В 2019 году большинство иностранных туристов - около 60 процентов - приезжали в российскую столицу с культурно-познавательными целями, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Голосование в рамках европейского этапа конкурса возобновилось на официальном сайте премии World Travel Awards. Ранее оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Голосование продлится до 17 августа. Награждение лауреатов европейского этапа запланировано на 28 сентября в турецкой Анталии. Гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года.



