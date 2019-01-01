Наталья Поклонская посетила «Тавриду»

В рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» организаторы и участники встретились с депутатом Госдумы Наталией Поклонской. Накануне, гостья посетила территорию арт-кластера, узнала об образовательных и творческих сессиях участников, а также побывала на мастер-классе школы вокальной традиции и пообщалась с молодыми народниками.

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019-ом проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» .

«Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.

Ранее НСН писала, что презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла сегодня, 2 июля, в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Её участник узнали об условиях и месте проведения фестиваля «Таврида – АРТ», о его тематике, конкурсах и программе.



