Адвокат: Настя Рыбка заявила в полицию на дочь топ-менеджера «Газпрома»

«Мы вчера ночью написали встречное заявление в отношении Андреевой. Там дела посерьезнее, связанные с наркотическими средствами. Теперь полиция будет проводить проверку в отношении тех фактов, которые мы изложили. По поводу заявления Андреевой – нам не удалось установить, было ли оно вообще. Андреева в переписке угрожала написать заявление, написала Вашукевич, что подала. Но в полиции эту информацию подтвердить не смогли. Эту Дарью преподносят как дочку какого-то топ-менеджера «Газпрома». Она таковой не является, обычный человек, жительница Петербурга. Скорее всего, она уехала домой. Занимается она определенными делами, я, как адвокат, не хочу давать формулировок. То, чем она занимается, – это противозаконно. Полиция должна проверить», - подчеркнул юрист.

Он заверил, что Рыбка ничего не крала. «Вот эта Дарья Андреева мою подзащитную Анастасию Вашукевич оклеветала. Естественно, она ничего у неё не крала – ни денег, ни вещей, ни телефона. Этому есть свидетельства: масса людей видела - они вместе отдыхали», - пояснил собеседник НСН.

Ранее Вашукевич рассказала НСН о своих планах снимать порно со знаменитостями.

