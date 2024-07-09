«НАШЕ РАДИО» в Москве переехало на частоту 101,8 FM

Радиостанция «НАШЕ Радио» с 9 июля начала вещание в Москве на новой частоте, переехав со 101,7 FM на 101,8 FM, сообщили представители вещателя.

Переезд на новую волну объясняют необходимостью оптимизации радиочастотного диапазона, на качество и музыкальный формат радиостанции они не повлияют.

«Как и прежде, «НАШЕ Радио» будет создавать то, за что вы нас когда-то полюбили. Аудитория – наша главная мотивация, чтобы развиваться и становиться лучше каждый день. Мы остаемся с вами, и уверены, что это взаимно. До встречи на 101,8 FM!», - обратилась к слушателям гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

В июне «НАШЕ Радио» расширило географию вещания еще на семь городов России.

