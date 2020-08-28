НАШЕ Радио приглашает слушателей в круиз на теплоходе
«НАШЕ Радио» в очередной раз готовит грандиозный подарок для своих слушателей. Самые внимательные из них отправятся в компании с радиоведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым до старинного города Мышкин на теплоходе премиум класса.
Розыгрыш акции «НАШ ВОЯЖ. КРУИЗ» стартует 7 сентября совместно со стартом нового сезона НАШЕго Радио. Испытать свою удачу слушатели смогут в течение двух недель в эфире утреннего шоу «Подъемники».
Круиз по Волге состоится в период с 9 по 11 октября в один из древнейших городов России – Мышкин. Программа тура будет насыщена экскурсиями, развлечениями и танцами под хиты НАШЕго Радио.
Тем временем на НАШЕм Радио совместно с розыгрышем стартует новый сезон! В эфире появится четыре новых рубрики, свежие песни и живые концерты, а также выездные экскурсии и другие активности. Обновленные «Подъемники», «Тариф Дневной» и шоу «10 баллов» с любимыми ведущими по-прежнему будут создавать правильное настроение, рассказала программный директор НАШЕго Радио Анастасия Рогожникова.
Подробности на сайте НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.
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