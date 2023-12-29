Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 1 января 2024 года

Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год и достигнет отметки восемь миллиардов к 1 января 2024 года, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на Бюро переписи населения США.

Отмечается, что на данный момент 2020-е годы являются самыми медленными по темпу роста населения. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы серьезного роста не ожидается из-за прошедшей пандемии.