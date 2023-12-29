Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 1 января 2024 года
Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год и достигнет отметки восемь миллиардов к 1 января 2024 года, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на Бюро переписи населения США.
Отмечается, что на данный момент 2020-е годы являются самыми медленными по темпу роста населения. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы серьезного роста не ожидается из-за прошедшей пандемии.
Ранее президент России Владимир Путин призвал возрождать в стране традиции многодетности. При этом, по его словам, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, социальных выплат» и прочих льгот: по мнению Путина, «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».
Демографическая проблема стала всемирно исторической, и для ее решения требуется приложить колоссальные усилия вместо легкомысленных предложений. Таким мнением в разговоре с «Радиоточкой НСН» поделился демограф Юрий Крупнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru