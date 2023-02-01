Население России за год сократилось на 555 тысяч человек

Отмечается, что данные приведены с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, но без учета статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения России составляла 146 млн 980 тысяч 61 человек. Таким образом, население страны за минувший год сократилось на 555 332 человека.

Ранее в Китае заявили, что в 2022 году население Поднебесной сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тысяч жителей меньше, чем на момент окончания 2021 года, сообщает RT.