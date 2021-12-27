СМИ подсчитали демографические потери России за 30 лет
Демографические потери России после распада СССР составили 25,3 млн человек, они стали наиболее значимыми в современной истории страны. Об этом пишут «Ведомости».
Демографические потери населения оценивались по данным избыточной смертности и снижению рождаемости с 1991 года по настоящее время. Сверхубыль населения из-за пандемии не учитывалась.
Авторы исследования использовали долгосрочные прогнозы Госкомстата, согласно которым численность населения РФ к концу 2021 года должна была составить 169,4 млн человек (171,9 млн вместе с Крымом), отмечает телеканал «360». Однако к настоящему времени население страны составляет около 145,6 млн человек.
По данным экспертов, такая оценка оптимистична. Исследователи подчеркивают, что Госкомстат СССР в своих прогнозах мог опираться на результаты стимулирования рождаемости второй половины 80-х, эффект от которого был временным, пишет РИА ФАН.
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