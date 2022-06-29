Нарышкин: Востребованность нелегальной разведки для России многократно выросла

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на фоне последних событий значительно возросла востребованность нелегальной разведки для России, передает РИА Новости.

По его словам, работа таких разведчиков не прекращается ни на секунду, их надежность подтверждена годами работы в сложных условиях.

Россия и Донбасс, несомненно, одержат победу в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил ранее Сергей Нарышкин на общем собрании РИО по случаю десятилетия общества.

Как отметил Нарышкин, в России «просто восхищаются» мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение восьми лет вели борьбу с Киевом и продолжают ее вместе с российскими военными.

