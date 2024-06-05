Нарышкин сохранил пост председателя Российского исторического общества

Председателем Российского исторического общества (РИО) был переизбран глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает пресс-служба общества.

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Уточняется, что соответствующее решение было принято на общем собрании РИО.

«Сергей Нарышкин, возглавляющий РИО с момента её воссоздания в 2012 году... переизбран на пост председателя... сроком на три года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на собрании в общество приняли новых физических и юридических членов общества.

Ранее Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики», сообщает RT.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:СВРИсторияСергей Нарышкин

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