Нарышкин сохранил пост председателя Российского исторического общества
Председателем Российского исторического общества (РИО) был переизбран глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает пресс-служба общества.
Уточняется, что соответствующее решение было принято на общем собрании РИО.
«Сергей Нарышкин, возглавляющий РИО с момента её воссоздания в 2012 году... переизбран на пост председателя... сроком на три года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что также на собрании в общество приняли новых физических и юридических членов общества.
Ранее Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru