Народный артист СССР Юрий Башмет проголосовал по поправкам в Конституцию
Народный артист СССР, альтист Юрий Башмет поучаствовал в голосовании по изменению Конституции РФ и назвал предложенные поправки «замечательными». По его словам, эти поправки утверждают позицию заботы государства о гражданах, а также обязывают правительства поддерживать сферу культуры, что он считает важным.
Башмет отметил, что не столь важно, как именно проголосуют россияне: сам призыв к голосованию — это призыв к сердцу и душе каждого, уверен он.
«Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно», - сказал артист журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать в электронном формате.
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