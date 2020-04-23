Напавшему на росгвардейца боксеру Кушиташвили отказали в волонтерстве
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, который находится под следствием за нападение на сотрудника правоохранительных органов, не сможет работать волонтером в рамках программы Федерации бокса России (ФБР).
«Работать волонтером он вправе только после вынесения приговора и только в том случае, если суд освободит его из-под стражи или вынесет решение, позволяющее совмещать наказание с волонтерской деятельностью», - цитирует сайт «Подмосковье сегодня» главу Спортивной федерации бокса Подмосковья Рафаэля Рагимова.
Кушиташвили, а также другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
В момент задержания Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев. Позднее в организме боксера нашли кокаин. В конце марта спортсмена выпустили из следственного изолятора, сейчас он находится под домашним арестом.
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