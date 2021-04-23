Налоговики вернули деньги после вмешательства «Кривой линии»

О проблеме с налоговой инспекцией сообщила в «Кривую линию НСН» Наталья Щеголькова. Более 3 месяцев она обивала пороги налоговой №20 в московском районе Перово. И проблема-то была пустяковая – возврат излишне уплаченных средств по транспортному налогу. Сумма вроде небольшая, но для многодетной семьи весьма чувствительная.

Все это время ее кормили «завтраками», обещая перевести деньги в течение 10 дней.

Отчаявшись, Наталья Щеголькова обратилась за помощью в «Кривую линию». Через три дня после запроса НСН в Федеральную налоговую службу России деньги поступили на счет Натальи.

Своей радостью москвичка сразу поделилась с НСН. «Уверена, что это после вашего запроса. Спасибо огромное!» - написала Наталья в «Кривую линию».