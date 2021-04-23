Налоговики вернули деньги после вмешательства «Кривой линии»
Излишне уплаченные средства вернулись на счет москвички
О проблеме с налоговой инспекцией сообщила в «Кривую линию НСН» Наталья Щеголькова. Более 3 месяцев она обивала пороги налоговой №20 в московском районе Перово. И проблема-то была пустяковая – возврат излишне уплаченных средств по транспортному налогу. Сумма вроде небольшая, но для многодетной семьи весьма чувствительная.
Все это время ее кормили «завтраками», обещая перевести деньги в течение 10 дней.
Отчаявшись, Наталья Щеголькова обратилась за помощью в «Кривую линию». Через три дня после запроса НСН в Федеральную налоговую службу России деньги поступили на счет Натальи.
Своей радостью москвичка сразу поделилась с НСН. «Уверена, что это после вашего запроса. Спасибо огромное!» - написала Наталья в «Кривую линию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Байден обрадовался призыву Путина к международному сотрудничеству по климату
- Россияне стали экономить на продуктах из-за пандемии
- На Кипре введут жесткий карантин
- Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины
- Попова: Россия вышла на определенное плато по COVID-19
- Андрей Бочкарев: один из тоннелей Большой кольцевой линии метро пройдет под руслом Москвы-реки
- Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа
- «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране
- Суд вынес приговор соучастнику убийства вора в законе Япончика
- Чечня получит от правительства РФ почти 4 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru