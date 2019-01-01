13 лет полковника Захарченко. Строгого режима
Вынесен приговор по одному из наиболее громких коррупционных дел в России.
Приговор по громкому делу, интерес к которому не снижался на протяжении двух с лишним лет, вынесен в понедельник – по делу полковника-миллиардера Захарченко. Бывший и.о. начальника одного из управлений антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы. Кроме того, Захарченко приговорен к выплате штрафа в размере 117 млн 990 тысяч рублей. Он также лишен звания полковника полиции и наград. Гособвинитель просил для Захарченко 15,5 лет строгого режима со штрафом в 495 млн рублей. Однако ряд пунктов обвинения суд счел недоказанными. Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов, с помощью которой сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, бывший полковник предупредил финансового директора Нота-банка о предстоящих обысках.
Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Результаты обысков в рамках его дела заставили ахнуть даже бывалых юристов: в квартире его сводной сестры обнаружили больше 8 млрд рублей наличными.
Исключительным цинизмом назвал деяния Захарченко глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло в эфире НСН:
«Исключительный цинизм и пренебрежение правом со стороны человека, который призван по долгу своей службы быть борцом за законность и справедливость. Именно это вызывает особое негодование у граждан. Человек, занимавший столь ответственный пост и получивший столь гигантское состояние неправомерным путем, подрывает сами основы правосудия. И экономики, поскольку масштаб колоссальный. Наличные денежные средства, находившиеся у этого полковника, превышают уставные капиталы многих банков! Это говорит о масштабах злоупотреблений в нашей экономике. И это говорит о масштабах коррупции и теневой экономики. Если кто-то давал взятки этому «правоохранителю», значит, эти деньги незаконно изымались из бизнеса и из-под налогообложения».
Имущество семьи Захарченко общей стоимостью около 9 млрд рублей прошлым августом было обращено в доход государства. Как сообщала Генпрокуратура, это, в частности, наличные средства в разной валюте, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток.
Сам Дмитрий Захарченко виновным себя не признал и намерен обжаловать приговор. Оспорить вердикт планирует и сторона обвинения в части оправдания по одному из эпизодов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей