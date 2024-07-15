Находящуюся в розыске россиянку задержали в Армении
Гражданку России, находящуюся в розыске на территории страны, задержали в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.
«13 июля в 06:30 утра была задержана и доставлена в линейное отделение [полиции] 65-летняя Наталья Т. прибывшая в Ереван из Тивата. С 1 июля ее разыскивали правоохранительные органы Московской области РФ по статье "Распространение заведомо ложной информации"», — сообщили в ведомстве.
Правоохранители избрали женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде. Российской стороне сообщили о задержании гражданки.
Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали экс-доцента юридического Госуниверситета им. О.Е. Кутафина Оксану Беляковскую, подозреваемую в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Женщине может грозить до 15 лет заключения, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Находящуюся в розыске россиянку задержали в Армении
- Песков заявил об усилении безопасности Путина после покушения на Трампа
- В Молдавии захотели исключить русский язык из нормативного оборота
- Россия увеличила импорт яблок почти в два раза
- АТОР: На 10 процентов вырос турпоток в Краснодарский край
- В Орловской области дрон упал на территорию нефтебазы
- Чичерина снялась в фильме об участии экс-заключенных в СВО
- Россиянка избила и ограбила ребенка в Ленинградской области
- ВОЗ: Вакцинация детей в мире застопорилась
- Артист цирка в Ростове-на-Дону упал с высоты и погиб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru