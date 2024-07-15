Находящуюся в розыске россиянку задержали в Армении

Гражданку России, находящуюся в розыске на территории страны, задержали в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

«13 июля в 06:30 утра была задержана и доставлена в линейное отделение [полиции] 65-летняя Наталья Т. прибывшая в Ереван из Тивата. С 1 июля ее разыскивали правоохранительные органы Московской области РФ по статье "Распространение заведомо ложной информации"», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители избрали женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде. Российской стороне сообщили о задержании гражданки.

Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали экс-доцента юридического Госуниверситета им. О.Е. Кутафина Оксану Беляковскую, подозреваемую в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Женщине может грозить до 15 лет заключения, отмечает «Свободная пресса».

