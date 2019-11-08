Надо ли спасать миллениалов

Поколение миллениалов, то есть тех, кто родился в 1981-1996 годах, теряет здоровье быстрее и имеет меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение, - утверждает ассоциация медицинских страховщиков США. Ее эксперты в своем докладе указывают, что это поколение раньше предыдущих начинает страдать от гипертонии, высокого уровня холестерина, депрессии, гиперактивности и последствий табакокурения. Уровень смертности среди этих людей на 40 процентов выше, чем у родившихся с 1965 по 1979 годы. Основная особенность миллениалов – вовлеченность в цифровые технологии практически с детства. Это наиболее многочисленное и образованное поколение из когда-либо существовавших, - отмечают авторы отчета. Обеспокоенность американских специалистов легко объяснима: в США миллениалы составляют весьма значительную часть рабочей силы.

В России этой поколенческой проблемы не усматривают, поскольку располагают иными данными. Как заявила «Газете.ру» главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева, на поколение миллениалов, «конечно, оказывает влияние скорость жизни, переедание, в частности, фаст-фуда, отсутствие клетчатки в продуктах, большое количество сладкой и жирной пищи». Вместе с тем, собеседница издания указала, что в России продолжительность жизни растет. А миллениалы «еще слишком мало прожили, чтобы говорить об их смертности», - заметила представитель Минздрава.

В росте продолжительности жизни российских граждан убеждена и телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Человечество в ближайшем будущем столкнется совсем с другой проблемой, - предупредила она в эфире НСН.

«Проблема человечества абсолютно в другом – в удлинившейся продолжительности жизни и в огромном количестве пожилых людей, которые будут жить, но уже не смогут работать. Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом – вот это будет главный вопрос человечества. Поэтому все могут спать спокойно – сокращение жизни нам не грозит».

К тому же российские миллениалы отличаются от западных даже мировосприятием. Как показало исследование одной из всемирно известных консалтинговых компаний, если в целом по миру у представителей этого поколения более всего вызывает обеспокоенность изменение климата природные катаклизмы, то у миллениалов-россиян - проблемы коррупции. Но разве кто-нибудь из них, допустим, из-за истории полковника Захарченко съест лишний «биг-мак» или впадет в депрессию?

