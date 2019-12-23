Над YouTube и «Яндекс.Видео» нависла угроза вечной блокировки

Издательство «Эксмо» обратилось в суд из-за размещения нелегальных аудиоверсий книги писателя Лю Цысиня «Задача трех тел» на видеохостинге YouTube и в «Яндекс.Видео». Правообладатель намерен добиваться добровольного удаления аудиокниг из этих сервисов.

Если жалобы истца по этой и другим нелегальным аудиокнигам будут удовлетворены, он сможет настаивать на вечной блокировке, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Это объединение представляет интересы «Эксмо» и ещё 14 крупнейших издательств России.

Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств. Тем не менее, апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление истца о принятии предварительных обеспечительных мер.

Ранее АЗАПИ обратила внимание на пиратский контент в Telegram. Ассоциация предложила администрации сервиса совместно бороться с распространение нелегальных электронных книг, напоминает «Газета.ру».

