Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета

Желающим открыть собственное дело следует брать советы только у успешных бизнесменов и держаться подальше от бизнес-тренеров из интернета, заявил лидер Общероссийского движения предпринимателей, музыкант Андрей Ковалёв.

«Советуйтесь, спрашивайте у реальных предпринимателей – сейчас есть интернет, очень много сообществ, надо там общаться. И осторожно – вокруг миллионы жуликов, разных коучеров и тренеров, от них держитесь подальше», – сказал Ковалев в эфире «Радио 1».

По его словам, у бизнесменов есть четыре правила успеха. Первое – правильно выбрать сферу деятельности, второе – заработать первоначальный капитал, третье – советоваться с успешными бизнесменами, четвертое – не стоит ставить на кон все деньги при открытии первого собственного бизнеса.

При этом Ковалев отметил, что, прежде чем открывать свое дело, следует набраться опыта и поработать наемным работником в выбранной сфере.

