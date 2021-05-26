Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
Желающим открыть собственное дело следует брать советы только у успешных бизнесменов и держаться подальше от бизнес-тренеров из интернета, заявил лидер Общероссийского движения предпринимателей, музыкант Андрей Ковалёв.
«Советуйтесь, спрашивайте у реальных предпринимателей – сейчас есть интернет, очень много сообществ, надо там общаться. И осторожно – вокруг миллионы жуликов, разных коучеров и тренеров, от них держитесь подальше», – сказал Ковалев в эфире «Радио 1».
По его словам, у бизнесменов есть четыре правила успеха. Первое – правильно выбрать сферу деятельности, второе – заработать первоначальный капитал, третье – советоваться с успешными бизнесменами, четвертое – не стоит ставить на кон все деньги при открытии первого собственного бизнеса.
При этом Ковалев отметил, что, прежде чем открывать свое дело, следует набраться опыта и поработать наемным работником в выбранной сфере.
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