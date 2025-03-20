Начался прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
Начался прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД «Коммерсант», будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.
В 2025 году официальный классификатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений.
Как отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, менеджеры, опубликованные в «ТОП-1000» являются профессионалами и лидерами, которые готовы брать на себя ответственность за результаты своих подчиненных и за будущее российской экономики
«Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" позволит нам вновь взглянуть на достижения лучших управленцев страны и проанализировать, какие тренды и подходы становятся актуальными», — сказал он.
Методология рейтинга подразумевает подход, при котором «лучшие выбирают лучших». Потому успехи коллег будут оценивать участники рейтинга этого года и лауреаты прошлых лет. Среди критериев оценки деловая репутация, вклад в развитие компании и ряд специализированных критериев.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев заявил, что средний стаж участников рейтинга на занимаемой должности составляет пять лет, что свидетельствует о высокой степени стабильности управленческого состава. При этом больше всего участников рейтинга работает в сфере IT.
Традиционно выбор лауреатов рейтинга будет проходить в несколько этапов. До 15 июня специалисты могут подать заявку, затем будет проведено экспертное онлайн-голосование и верификационные встречи. Результаты рейтинга представят 23 сентября.
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