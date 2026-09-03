Начался прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов по защите детей
Прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов по тематическому направлению «Дети в семье» продлится до 15 октября. Они могут быть посвящены профилактике социального сиротства, помощи семьям в кризисной ситуации; поддержке взрослых, стремящихся восстановиться в родительских правах, а также сопровождению детей с инвалидностью и их близких.
Участие в конкурсе дает возможность получить финансирование на развитие проекта, расширить помощь семьям с детьми, запустить новые форматы и распространить эффективные практики.
Как отметила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова в своем канале в МАХ, уже поддержано более 100 инициатив, на которые направлено свыше 420 миллионов рублей. Среди них – кризисные центры в формате «без разлучения», мобильные бригады, юридическое консультирование. По словам детского омбудсмена, подобные проекты поддержки семей направлены на защиту детей и на то, чтобы помочь сделать российские семьи более устойчивыми.
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