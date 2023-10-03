Началось благоустройство территории вокруг строящейся станции метро «Новаторская»
Строители начали благоустраивать территорию около строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро, рассказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в рамках благоустройства планируется озеленение 25 тысяч квадратных метров, создание зон для пешеходов и обустройство парковочных мест. Бочкарев добавил, что строители уже приступили к укладке асфальта на одной стороне Ленинского проспекта.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сказал, что станция «Новаторская» уже готова больше, чем на три четверти. В частности, на станции специалисты завершают архитектурную отделку пассажирской зоны платформенного участка.
Глава столицы Сергей Собянин рассказал о планах завершить строительные работы до конца следующего года.
В будущем Троицкая линия метро должна соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Планируется, что каждый день пользоваться этой линией метро будут около 100 тысяч человек.
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