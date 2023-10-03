Началось благоустройство территории вокруг строящейся станции метро «Новаторская»

По его словам, в рамках благоустройства планируется озеленение 25 тысяч квадратных метров, создание зон для пешеходов и обустройство парковочных мест. Бочкарев добавил, что строители уже приступили к укладке асфальта на одной стороне Ленинского проспекта.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сказал, что станция «Новаторская» уже готова больше, чем на три четверти. В частности, на станции специалисты завершают архитектурную отделку пассажирской зоны платформенного участка.

Глава столицы Сергей Собянин рассказал о планах завершить строительные работы до конца следующего года.

В будущем Троицкая линия метро должна соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Планируется, что каждый день пользоваться этой линией метро будут около 100 тысяч человек.

