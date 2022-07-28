Началось благоустройство парка на территории лечебного комплекса имени Логинова
На территории лечебно-диагностического комплекса им. А.С. Логинова ведутся работы по благоустройству, идет высадка деревьев и кустарников, приступили к созданию одного из парков. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в парке будут установлены шахматные доски, столы для настольного тенниса, а также велопарковки, все это будет мотивировать пациентов на скорейшее восстановление.
Уюта территории добавят плавные дорожки для прогулок и большое количество растений, будет оборудована и спортивная зона вместе с многофункциональной площадкой.
Сообщается, что комплекс представляет собой современное здание с подземным и техническим этажами, вся планировка специально адаптирована для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи.
«В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - отмечал ранее Рафик Загрутдинов.
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