Началось благоустройство парка на территории лечебного комплекса имени Логинова

На территории лечебно-диагностического комплекса им. А.С. Логинова ведутся работы по благоустройству, идет высадка деревьев и кустарников, приступили к созданию одного из парков. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в парке будут установлены шахматные доски, столы для настольного тенниса, а также велопарковки, все это будет мотивировать пациентов на скорейшее восстановление.

Уюта территории добавят плавные дорожки для прогулок и большое количество растений, будет оборудована и спортивная зона вместе с многофункциональной площадкой.

Сообщается, что комплекс представляет собой современное здание с подземным и техническим этажами, вся планировка специально адаптирована для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи.

«В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - отмечал ранее Рафик Загрутдинов.

