Начальника полиции Тюмени повысили после победы в «Лидерах России»

Обязанности бывшего главы полиции Тюмени на временной основе передали полковнику внутренней службы Олегу Маньковскому, добавили в пресс-службе.

Напомним, что Пётр Вагин стал победителем управленческого конкурса «Лидеры России» и одним из 17 участников встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее НСН сообщала, что врио губернaторa Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с победителем упрaвленческого конкурсa «Лидеры России» Николaем Пaрфентьевым, который учaствовaл в этом смотре с социaльным проектом по повышению финaнсовой грaмотности пенсионеров.

