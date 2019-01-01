Начальника полиции Тюмени повысили после победы в «Лидерах России»
Возглавлявший тюменскую полицию Пётр Вагин пошёл на повышение после победы во всероссийском конкурсе «Лидеры России».
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции, Вагина назначили на пост замминистра внутренних дел — начальника полиции Северной Осетии.
Обязанности бывшего главы полиции Тюмени на временной основе передали полковнику внутренней службы Олегу Маньковскому, добавили в пресс-службе.
Напомним, что Пётр Вагин стал победителем управленческого конкурса «Лидеры России» и одним из 17 участников встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее НСН сообщала, что врио губернaторa Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с победителем упрaвленческого конкурсa «Лидеры России» Николaем Пaрфентьевым, который учaствовaл в этом смотре с социaльным проектом по повышению финaнсовой грaмотности пенсионеров.
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