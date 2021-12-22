Начальник УГИБДД Магаданской области задержан по уголовному делу
Руководитель Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Магаданской области стал фигурантом уголовного дела, он задержан. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Начальнику УГИБДД вменяется превышение должностных полномочий.
Согласно материалам дела, в 2019 году обвиняемый отдал незаконное распоряжение подчиненным освободить от ответственности гражданина, который совершил административное правонарушение. Противоправные действия были пресечены сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Магаданской области совместно с отделом собственной безопасности регионального управления МВД РФ.
В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с российским законодательством. Имя задержанного в сообщении надзорного ведомства не называется. На сайте управления ГИБДД по Магаданской области начальником значится полковник полиции Юрий Савейкин.
Ранее сегодня стало известно о задержании вице-спикера законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Сергея Натарова, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и мэра Краснодара Андрея Алексеенко.
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