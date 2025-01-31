Начальник представительства Минобороны арестован за взятку в 14 млн рублей
Начальника 5481 военного представительства Минобороны Сергея Болгарева арестовали за взятку в 14 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, дело расследуют военные следственные органы СК.
По данным правоохранителей, в 2017–2023 годы Минобороны при исполнении гособоронзаказа заключило более десяти контрактов на поставку продукции военного назначения с оборонно-промышленными предприятиями. Их общая сумма составляла более 500 млн рублей. В качестве субподрядчика к исполнению соглашений привлекалось ОАО «Пятигорский завод "Импульс"». Болгарев осуществлял контроль качества и техническую приемку продукции, поставляемой предприятием.
Как отметили в СК, за шесть лет фигурант получил от генерального директора завода Сергея Кузьменко взятки на сумму более 14 млн рублей за формальную приемку продукции и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.
«По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в Следкоме.
Ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК.
Ранее Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замкомандующего Ленинградским военным округом по маттехническому обеспечению Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки на сумму свыше 20 млн рублей, напоминает RT. Фигурант арестован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru