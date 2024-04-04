Начальник отдела МВД Коммунарки уволен после задержания за незаконную миграцию

Начальник межмуниципального отдела полиции «Коммунарский» в Новой Москве полковник Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел после задержания. О этом информирует столичный главк МВД.

По данным ведомства, ещё один сотрудник отдела отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. Ранее СМИ сообщили о задержании Тургенева, его заподозрили в организации незаконной миграции в составе преступной группы.

В Главном управлении МВД РФ по городу Москве подчеркнули, что, если вина второго сотрудника будет подтверждена, его отправят в отставку по отрицательным основаниям, и он будет привлечён к ответственности.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту противоправной деятельности Тургенева возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

