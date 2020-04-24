Начальник новосибирского ГУ МВД уволился на фоне скандала с «палочной» системой

Руководитель главка МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об отставке, проинформировали ТАСС в пресс-службе регионального Главного управления министерства внутренних дел. Не исключено, что отставка генерал-лейтенанта полиции вызвана резонансным случаем о приказе штрафовать всех граждан, замеченных на улице во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Ранее главк начал проверку в связи со скандальной историей о «палочной» системе в местной полиции. Речь идёт о публикаций в интернете аудиозаписей, на которых некая женщина требует от подчиненных до конца рабочего дня составить не менее 10 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции от каждого района.

По данным некоторых средств массовой информации, голос принадлежит представительнице ГУ МВД по Новосибирской области. Её идентифицировали как начальника службы участковых уполномоченных УМВД РФ по Новосибирску Елену Устинову. В одной из записей женский голос заявил, что приказ о штрафах принадлежит самому Юрию Юрьевичу. Именно так зовут генерала Стерликова.

