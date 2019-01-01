Началась пресс-конференция НСН о реформе образования

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников. По мнению парламентария, «рабами шестидневки» сегодня являются сотни тысяч семей в России, для которых такой режим обучения становится препятствием для семейных путешествий, отдыха и поездок на дачу.

Референдум предлагается проводить на базе подразделений Минпросвета с привлечением родительского сообщества, депутатов и специалистов. Кроме того, депутат просит пересмотреть принцип нагрузки на школьников, а учебный план составлять с учётом интересов семьи.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;

Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец;

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова.

