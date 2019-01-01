Началась пресс-конференция НСН о реформе образования
В ходе пресс-конференции участники пересмотрят принцип нагрузки на школьников, обсудят возможность составления учебного плана с учетом интересов семьи и возможность ухода от шестидневного обучения.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования».
Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников. По мнению парламентария, «рабами шестидневки» сегодня являются сотни тысяч семей в России, для которых такой режим обучения становится препятствием для семейных путешествий, отдыха и поездок на дачу.
Референдум предлагается проводить на базе подразделений Минпросвета с привлечением родительского сообщества, депутатов и специалистов. Кроме того, депутат просит пересмотреть принцип нагрузки на школьников, а учебный план составлять с учётом интересов семьи.
Участники пресс-конференции:
Автор инициативы, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;
Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец;
Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене