Началась пресс-конференция НСН на тему жестокой пластической хирургии
Участники расскажут о масштабах проблем пластической хирургии и самых страшных преступлениях в этой сфере.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии».
За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Однако это лишь привело к появлению большого количества лже-врачей, купивших свои дипломы о высшем медицинском образовании или и вовсе их не имеющих. Тем не менее, эти лица занимаются хирургической деятельностью. Жертвами таких эскулапов становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне. Также резонансными стали случаи Ольги Гусевой, которой предположительно занесли инфекцию и изуродовали лицо, Александры Лисициной, которую врач почти полностью лишил зрения, и пациентов лже-косметолога Натальи Коростелёвой, которых только по уголовному делу проходит 19 человек.
Участники пресс-конференции:
Адвокат Александр Карабанов;
Эксперт Ассоциации «БьютиБезопастность», жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева;
Бьюти-адвокат Алёна Адлер;
Пострадавшая Александра Асиреева.
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