Началась пресс-конференция НСН на тему жестокой пластической хирургии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии».

За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Однако это лишь привело к появлению большого количества лже-врачей, купивших свои дипломы о высшем медицинском образовании или и вовсе их не имеющих. Тем не менее, эти лица занимаются хирургической деятельностью. Жертвами таких эскулапов становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне. Также резонансными стали случаи Ольги Гусевой, которой предположительно занесли инфекцию и изуродовали лицо, Александры Лисициной, которую врач почти полностью лишил зрения, и пациентов лже-косметолога Натальи Коростелёвой, которых только по уголовному делу проходит 19 человек.

Участники пресс-конференции:

Адвокат Александр Карабанов;

Эксперт Ассоциации «БьютиБезопастность», жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева;

Бьюти-адвокат Алёна Адлер;

Пострадавшая Александра Асиреева.

