Началась пресс-конференция НСН на тему возможного кризиса в рыбной отрасли
Участники расскажут о проблемах и трудностях в отрасли, скачках цен на рыбу и подведут предварительные итоги путины 2019 года.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»
Приближаясь к завершению рыболовного сезона путина 2019, Минсельхоз РФ сообщил о росте цен на оптовом рынке на некоторые виды рыбы вплоть до 47%. И вскоре возможно ещё одно резкое подорожание, в связи со снижением улова на Дальнем Востоке и на Камчатке почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. По подсчётам Росрыболовства рыбаки выловили в упомянутых регионах, в сумме, около 465 тысяч тонн лососёвых. Кроме того, рыбный рынок ожидает повышения ставок сбора на вылов нескольких видов рыбы и изменения концепции ряда поправок в Налоговый кодекс, что может также сказаться на росте цен на рыбу. Росрыболовство сообщает также и о проблемах отрасли в области логистики: холодильно-складские объекты изношены и требуют расширения, а подвижной состав не позволяет в полной мере сохранить качество рыбы при транспортировке.
Участники пресс-конференции:
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Росрыболовства Петр Савчук;
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева;
Депутат Государственной Думы Константин Слыщенко;
Президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев.
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