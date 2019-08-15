Началась пресс-конференция НСН на тему «семейного киднепинга»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг».

Ежедневно в России нарушаются права сотен детей. В стране отсутствуют законные механизмы, которые бы позволили предотвратить семейный киднепинг. Наказания за похищения детей одним из родителей, не предусмотрено ни одним кодексом. Матери, у которых мужья «украли» детей запустили в социальных сетях акцию «На коленях», в ходе которой, они опускаются на колени перед зданиями государственных органов с немым призывом услышать их боль. В данной акции уже приняли участие около тысячи родителей.

Участники пресс-конференции:

Начальник экспертно-правового отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Ларионов;

Председатель межрегионального общественного движения "Национальный Родительский Комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец;

Глава некоммерческой организации «Верните детство», первая в России возбудила уголовное дело против мужа за кражу детей Разия Юсупова;

Известный дизайнер, судится с мужем за ребенка Екатерина Кормич;

Адвокат Павел Лапшов.

