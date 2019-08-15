Началась пресс-конференция НСН на тему «семейного киднепинга»
В ходе пресс-конференции мамы, у которых мужья похитили детей, поделятся своими историями, а также ее участники расскажут о масштабности проблемы семейного киднепинга в России и о способах борьбы за своих детей.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг».
Ежедневно в России нарушаются права сотен детей. В стране отсутствуют законные механизмы, которые бы позволили предотвратить семейный киднепинг. Наказания за похищения детей одним из родителей, не предусмотрено ни одним кодексом. Матери, у которых мужья «украли» детей запустили в социальных сетях акцию «На коленях», в ходе которой, они опускаются на колени перед зданиями государственных органов с немым призывом услышать их боль. В данной акции уже приняли участие около тысячи родителей.
Участники пресс-конференции:
Начальник экспертно-правового отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Ларионов;
Председатель межрегионального общественного движения "Национальный Родительский Комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец;
Глава некоммерческой организации «Верните детство», первая в России возбудила уголовное дело против мужа за кражу детей Разия Юсупова;
Известный дизайнер, судится с мужем за ребенка Екатерина Кормич;
Адвокат Павел Лапшов.
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