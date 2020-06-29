Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве

Нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию РФ до сегодняшнего дня не было, за исключением нескольких попыток провокаций. Об этом сообщил наблюдатель от Общественной палаты города Николай Каневский, передаёт АГН «Москва».

По его словам, несколько зарегистрированных на электронное голосование граждан пытались проголосовать очно, однако подобные нарушения пресекались. Эти граждане могут проголосовать на избирательном участке 1 июля, если к тому моменту не проголосуют дистанционно, объяснил Каневский.

По словам наблюдателя, требования санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании в столице соблюдаются неукоснительно. Как рассказал Каневский, перед открытием участка для голосования проводится дезинфекция помещения, которую потом проводят ещё несколько раз в течение дня. Наблюдателей и членов комиссии снабжают одноразовыми халатами, масками и перчатками, всем входящих гражданам также выдают средства индивидуальной защиты.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля включительно.

