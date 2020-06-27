Наблюдатель от ЛДПР: Голосование организовано на очень высоком уровне
Наблюдатель от ЛДПР Александр Долгорукий рассказал о результатах своей проверки дважды пройти процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он сделал вывод, что это невозможно, о чем сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва».
«Я вчера проверял технические моменты: может ли человек проголосовать дважды, если уже проголосовал электронно, могу ли подойти проголосовать через «журнал». Я это проверю на нескольких участках. Это сделать невозможно технически», - заявил Александр Долгорукий.
По его словам, голосование проходит на высоком техническом уровне.
«Я действительно являюсь наблюдателем территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района от Общественной палаты. Я еще координирую работу вообще в Юго-Западном округе. У меня на сегодняшний день чаты 12 районов всех участковых комиссий Юго-Западного округа - это 436 комиссий, я каждую минуту нахожусь с ними в прямом контакте. Техническая часть - все на очень высоком уровне, я вам хочу сказать. Работа в УИКах поставлена на высоком уровне», - отметил наблюдатель.
По его словам, от коллег на других участках также не поступает жалоб. Единственным острым вопросом, который интересует членов комиссий, оплата труда.
«На сегодняшний день нет прозрачности и понимания оплаты людям за работу в участковых комиссиях. Это касается наблюдателей и обычных сотрудников. Это единственный вопрос. Все остальные вопросы, связанные с проведением процедуры голосования, никаких острых моментов не было», - заверил Александр Долгорукий.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем из-за пандемии коронавируса перенесено на 1 июля.
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