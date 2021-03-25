Набиуллина не смогла ответить на вопрос про наличные
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что онлайн-платежи стали повседневностью, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления на Junior PayTech Forum - 2021 она отметила, что за период с 2013 по 2021 год количество безналичных платежей в России выросло с 13% до 70%.
При этом Набиуллину поставил в тупик вопрос, когда она сама в последний раз пользовалась наличными. Глава ЦБ задумалась, но так и не смогла вспомнить, для чего ей могли бы понадобиться бумажные деньги.
Ранее стало известно, что Центробанк России до 2025 года намерен обновить дизайн и модернизировать защиту всех бумажных банкнот, сообщает RT. Речь идёт о банкнотах номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.
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