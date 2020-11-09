Набережную Павшинской поймы благоустроят к декабрю
Благоустройство микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске должно быть полностью завершено к началу декабря. Об этом информирует пресс-служба правительства Московской области.
Сегодня губернатор Андрей Воробьёв проинспектировал ход работ на набережной. Её инфраструктура включает три зоны: тихую, храмовую и береговую. Они объединены пешеходными и велосипедными дорожками.
Как напомнил глава региона, программа создания комфортной среды для новых микрорайонов реализуется в Подмосковье уже в течение пяти лет. В текущем году организовано несколько десятков мероприятий по благоустройству парков, скверов, набережных, отмечает «Радио 1».
Помимо непосредственного выделения средств, было учтено мнение местных жителей, поэтому все преобразования воспринимаются в позитивном ключе, отметил Воробьёв.
Что касается Павшинской Поймы, т о там ещё в позапрошлом году была благоустроена тихая зона: установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы, навесы, смонтирована сцена, проведено озеленение.
В 2019 году были выполнены работы по благоустройству вокруг местного храма. Наконец, в этом году напротив церкви открыт памятник Георгию Победоносцу.
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