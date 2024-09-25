На Земле началась магнитная буря класса G1
Слабая магнитная буря началась на Земле. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Как отметил эксперт, 25 сентября на планете зафиксировали заметные возмущения геомагнитного поля. Прогнозировалось, что во второй половине дня могут начаться магнитные бури.
«Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут», — написал Леус в Telegram.
Магнитные бури уровня G1 могут вызывать слабые колебания электросети, незначительно влиять на работу спутников, провоцировать полярные сияния.
На минувшей неделе на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G4, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru