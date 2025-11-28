На западе Краснодара появился фруктовый сад
На Западном обходе Краснодара высадили аллею из почти 150 фруктовых деревьев. Она появилась на территории ЖК «Самолет», сообщила компания-застройщик DOGMA. В будущем жители квартала смогут гулять среди цветущих и плодоносящих вишен и абрикосов.
Высадкой плодовых деревьев и шести ликвидамбаров – высоких декоративных древесных растений, известных яркой осенней листвой – занималась команда федерального девелопера.
«Мы планируем провести серию субботников и пригласить на высадки жителей. Подобные инициативы помогают объединять людей, становятся отличной возможностью для общения и добрососедства», - уверен старший вице-президент ГК DOGMA Артем Колесников.
Для аллеи выбрали привезённые из Италии и привитые саженцы персиков, абрикосов, вишни и сливы. Они станут частью повседневного пейзажа района: весной здесь можно будет любоваться цветением, летом собирать плоды, а осенью шуршать желтыми листьями. Бульвар протяженностью два километра планируют засаживать постепенно. Компания планирует расширять проект, вовлекая в него жителей.
